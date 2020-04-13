Подозрение на коронавирус выявлено у 73 жителей Пермского края

Пермь, 13 апреля. Подозрение на коронавирусную инфекцию выявлено еще у 73 человек в Пермском крае. Первичные тесты на наличие опасной инфекции дали положительный результат. Об этом сообщили в краевом Минздраве РФ.

Анализы пациентов, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции, направлены для повторного исследования и окончательного подтверждения в федеральные лаборатории. В данный момент все 73 пациента находятся на карантине под наблюдением врачей.

По имеющейся информации, на сегодняшний день в Пермском крае официально зарегистрированы 60 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Трое пациентов скончались, 15 успешно побороли болезнь и были выписаны из медицинских учреждений. В стационарах под наблюдением медиков находятся 42 человека. Также на двухнедельном домашнем карантине находятся 1778 граждан, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с инфицированными людьми.