Больницы получили дополнительные средства для борьбы с коронавирусом в Перми

Пермь, 13 апреля. Благотворители доставили средства индивидуальной защиты, стиральные машины и другое оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией в медицинские учреждения Перми. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией в Пермском крае.

В сообщении говорится, что всего было доставлено оборудования на общую сумму в 76 миллионов рублей. На эти средства были приобретены более 5000 медицинских масок, 1500 защитных костюмов и 210 комплектов защитной спецодежды.

«Кроме того, в медучреждения для улучшения быта персонала были поставлены микроволновки, кулеры, рации, стиральные машины, одноразовая посуда, средства для уборки и т. п.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все покупки для медиков, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами, были совершены за счет благотворительных пожертвований. В регионе был создан специальный фонд для предотвращения распространения инфекции, который на данный момент составляет 136,5 млн рублей, передает URA.RU.

В число благотворителей вошли крупные местные и федеральные компании, а также рядовые граждане.

На сегодняшний день в Перми для приема пациентов с коронавирусом полностью обустроены шесть больниц. Всего на территории региона находятся более 1800 специализированных мест для инфицированных граждан.

На данный момент в Пермском крае официально зарегистрированы 15 случаев заражения опасной инфекцией.