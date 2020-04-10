Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены в Пермском крае

Пермь, 10 апреля. За сутки еще четыре случая заражения опасной коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Пермском крае. Таким образом, на сегодняшний день в Прикамье официально зарегистрировано 45 случаев заражения опасной инфекцией.

Все инфицированные люди изолированы в специальных больничных боксах. Подчеркивается, что трое из них являются медицинскими работниками из Пермской краевой инфекционной больницы, городской поликлиники № 5, а также медсанчасти № 133, передает Kp.ru.

В данный момент медики определяют круг лиц, с которыми могли контактировать зараженные в последнее время. По имеющейся информации, данные пациенты подхватили вирус контактным путем.

Отмечается, что восемь человек в регионе успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений. Трое пациентов скончались.