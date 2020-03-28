Стая собак растерзала возвращавшуюся от подруги 58-летнюю жительницу Перми

Пермь, 28 марта. Стая собак напала и загрызла женщину в одном из микрорайонов Перми. Разъяренные животные буквально растерзали на куски местную жительницу, которая возвращалась вечером домой.

Трагический инцидент произошел в ночь на 28 марта в Мотовилихинском районе на улице Клыкова. По имеющимся данным, погибшая гостила у своей подруги на соседней улице. Около полуночи женщина пошла домой, но в одном из жилых дворов ее настигла стая собак. Труп 58-летней женщины обнаружили полицейские. Они осмотрели место происшествия и пришли к выводу, что погибшая отчаянно пыталась отбиться от животных, но собаки утащили ее за гаражи и там загрызли.

«Собаки содрали с женщины скальп, отгрызли ей кисти рук», — отметил источник KP.RU.

В городской мэрии сообщили, что стая собак не была бродячей. На животных отсутствовали специальные бирки, зато были ошейники. Животные находились на свободном выгуле. В данный момент в районе трагедии работает группа ловцов. Кроме того, хозяев собак сейчас разыскивают.