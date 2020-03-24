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В Перми отремонтируют дорогу после опубликованного в Сети ироничного видеоролика

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Ироничный видеоролик помог жителям Перми добиться от властей ремонта дороги

Пермь, 24 марта. Ироничный видеоролик «Высадка пермячки на Луну» помог жителям Перми добиться ремонта проблемного участка дороги. Городские власти заявили, что начнут восстанавливать дорожное покрытие уже в апреле.

Один из местных жителей создал сатирический видеоролик для того, чтобы привлечь внимание городских властей к состоянию дорожного покрытия на улице Карпинского. Дорога находится в таком ужасном состоянии, что напоминает покрытую кратерами поверхность Луны. Роль отважного астронавта исполнила шестилетняя племянница автора ролика.

Задумка пермяка сработала и на плачевное состояние дороги обратили внимание. Начало масштабной реконструкции улицы запланировано на апрель. До начала работ дорожные службы будут следить, чтобы состояние полотна находилось в нормальном состоянии.

Отмечается, что дорогу сделают четырехполосной. Кроме того, подрядчик построит круговую развязку улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской. В данный момент специалисты проводит проектно-изыскательские работы.

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Источник: РИА Новости
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