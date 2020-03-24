В Перми отремонтируют дорогу после опубликованного в Сети ироничного видеоролика

Пермь, 24 марта. Ироничный видеоролик «Высадка пермячки на Луну» помог жителям Перми добиться ремонта проблемного участка дороги. Городские власти заявили, что начнут восстанавливать дорожное покрытие уже в апреле.

Один из местных жителей создал сатирический видеоролик для того, чтобы привлечь внимание городских властей к состоянию дорожного покрытия на улице Карпинского. Дорога находится в таком ужасном состоянии, что напоминает покрытую кратерами поверхность Луны. Роль отважного астронавта исполнила шестилетняя племянница автора ролика.

Задумка пермяка сработала и на плачевное состояние дороги обратили внимание. Начало масштабной реконструкции улицы запланировано на апрель. До начала работ дорожные службы будут следить, чтобы состояние полотна находилось в нормальном состоянии.

Отмечается, что дорогу сделают четырехполосной. Кроме того, подрядчик построит круговую развязку улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской. В данный момент специалисты проводит проектно-изыскательские работы.