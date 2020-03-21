Пассажиров эвакуируют с приземлившегося в Перми самолета

Пермь, 21 марта. Пассажиров приземлившегося в аэропорту Перми самолета Москва — Пермь эвакуируют из-за угрозы взрыва. Лайнер успешно достиг пункта назначения, но во время взлета в столице пилот самолета получил сообщение о взрывном устройстве на борту.

Экстренные службы воздушной гавани находятся в состоянии повышенной готовности. Самолет сел в Перми в 18.20 по местному времени. передают «АиФ».

По имеющимся данным, спецслужбы оцепили лайнер, а пассажиры в настоящее время спешно эвакуируются. Специалисты тщательно обследуют воздушное судно на наличие взрывоопасных предметов.