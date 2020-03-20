Хлопок бытового газа произошел в многоэтажке в Перми, есть погибший

Пермь, 20 марта. Хлопок бытового газа прогремел в квартире одной из многоэтажек в Перми. На месте чрезвычайного происшествия работают представители экстренных служб города. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник в экстренных службах.

По предварительной информации, в результате инцидента погиб один человек. По данным спасателей, хлопок произошел произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, в результате чего начался пожар. Несущие конструкции здания не повреждены, выбиты окна.

Труп мужчины был найден во время ликвидации возгорания. На месте ЧП работают 20 спасателей и пять едениц спецтехники.