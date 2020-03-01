Пьяная пенсионерка напала на сына с ножом в Пермском крае

Пермь, 1 марта. 65-летняя пенсионерка ударила ножом своего сына во время застолья в Соликамске. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Правоохранители сообщили, что инцидент произошел во время того, как пожилая женщина вместе с сыном распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними разгорелся словесный конфликт. Женщина схватила нож и ударила сына, после чего поранилась сама.

Оба пострадавших выжили, они были госпитализированы в одно из медицинских учреждений города.

В отношении 65-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Урале мужчина обвиняется в убийстве двухлетней дочери своей падчерицы, совершенном с особой жестокостью. Дело уже передано в суд, подозреваемому, который расправился с малышкой из-за спирта, грозит пожизненное заключение, передает НСН.

Кроме того, в Перми следователи возбудили уголовное дело против 15-летней школьницы, которая убила отчима, избившего ее и бабушку, сообщает «Ридус».