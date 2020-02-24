Власти Пермского края накажут фельдшеров, тащивших пациента по асфальту

Пермь, 24 февраля. Фельдшеров, тащивших пациента по асфальту до машины скорой, привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили в Минздраве Пермского края.

Инцидент произошел в городе Березники, видео опубликовали в Сети, передает Ura.ru. На ролике видно, как несколько человек в форме медперсонала волокут пациента.

На вопрос очевидцев, почему мужчину не положили на носилки, фельдшер ответил, что «носилки для больных, а он весь грязный».

В региональном Минздраве прокомментировали инцидент. В ведомстве отметили, что состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в помощи, пишет РИА Новости.

Выпивший человек считается таким же пациентом, как и все остальные. В Минздраве добавили, что от человека может плохо пахнуть при различных заболеваниях.

Ранее сообщалось, что фельдшер скорой помощи из Воронежа публиковала в соцсетях жуткие фотографии с окровавленными пациентами. Девушка сопровождала публикации издевательскими комментариями.