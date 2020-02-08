Съемки голливудского триллера пройдут на территории клиники-курорта в Перми

Пермь, 8 февраля. Пермскую клинику-курорт «Тенториум» на время превратят в площадку для съемок голливудского фильма с участием российских и зарубежных актеров. Об этом сообщает группа «Клиника-курорт Тенториум Пермь» во «ВКонтакте».

По имеющимся данным, съемки картины «Фактор S» запланированы на март этого года. Производство фильма будет российско-американско-канадским. Члены съемочной группы и актеры будут проживать на территории комплекса.

«По предварительной договоренности, съемки пройдут в начале марта. Локации расположены в помещениях здания на Встречной, 37», — говорится в сообщении.

Режиссером будущего триллера выступит Игорь Добровольский. Генеральным продюсером станет Раиль Хисматуллин, который ранее работал над мультсериалом «Пчелография». Отмечается, что свое содействие в создании картины окажет гендиректор Госкиноцентра «Пермкино». Подробности сюжета картины пока держат в тайне, передает URA.RU.

Кроме того, в съемках смогут принять участие местные жители, которых будут набирать для массовых сцен с помощью кастинга.

Напомним, что ранее режиссер фильма «Фактор S» Добровольский был сопродюсером мультфильма «Фиксики. Большой секрет», а также генеральным продюсером ленты ужасов «Владение 18» и фильма «Земля Медведей».

Клиника-курорт «Тенториум» расположена в экологически чистой зоне Черняевского леса на окраине города Перми и занимает площадь 12 гектар. Оздоровительный комплекс состоит из четырех корпусов, соединенных переходами.