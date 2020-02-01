Жильцы сняли на видео, как кипяток заливает первый этаж жилого дома в Перми

Пермь, 1 февраля. Первый этаж жилого дома залило кипятком в Перми. Потоп оказался настолько мощным, что жители были вынуждены искать спасения на верхних этажах здания. Стоя на лестничных пролетах они снимали на видео, как горячая вода прибывает стремительным потоком.

Коммунальная авария произошла в доме на улице Голева в Дзержинском районе города. Потоки кипящей воды вырывались из отопительной трубы, передает телеканал «Звезда».

«Батарею перекрыли, вопросы об устранении всех последствий и ремонте УК будет решать в понедельник», — заявили в УК «ЖУК», к которой относится здание.

Отмечается, что жилой дом возвели в 1973 году. В здании расположен хостел «Города». Администрация мини-отеля сообщила, что авария обошла стороной их помещения и никак не повлияла на работу.

Ранее ФАН сообщал, что в частном отеле «Карамель» прорвало трубу с горячей водой, в результате пять человек погибли, шесть пострадали. Апартаменты располагались на цокольном этаже, при прорыве их затопило кипятком.