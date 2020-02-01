Автоэвакуатор сбил школьников на пешеходном переходе в Перми

Пермь, 1 февраля. Эвакуатор сбил двух школьников на регулируемом пешеходном переходе в Перми. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел вечером 31 января на улице Луначарского. Водитель автомобиля ГАЗ-3302 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил двух девятилетних детей, передает издание «АиФ».

«Один ребенок, видимо, только сильный шок получил, а у второго рука ушиблена», — рассказали очевидцы.

Подростки пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Вместе с детьми был отец одного из школьников. По предварительной информации, водитель был трезв.

Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина в Оренбурге произошла авария, в которой пострадал 13-летний ребенок. Один из участников движения не выдержал дистанцию и врезался в иномарку, за рулем которой находилась женщина и ее несовершеннолетний пассажир, передает RIA56.ru.

