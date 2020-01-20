Семьям погибших и пострадавших в Перми выплатят от 200 до 500 тысяч рублей

Пермь, 20 января. Семьи погибших при прорыве трубы с горячей водой в Перми получат от 200 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

В сообщении подчеркивается, что семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Пермского края. Соответствующее поручение дал губернатор Максим Решетников.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время специальные службы ведут работу с близкими и родственниками пострадавших при ЧП.

«По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тысяч рублей. Пострадавшие — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Страшная трагедия случилась в ночь на 20 января в мини-отеле «Карамель» в Пермском крае. По неустановленным на данный момент причинам произошел прорыв трубы с горячей водой. Погибли пять человек, в том числе один ребенок, шесть человек пострадали. Трое из них сейчас находятся в больнице с ожогами средней тяжести.

Отмечается, что мини-отель расположен в подвальном помещении жилого дома. Правоохранители и криминалисты в настоящее время проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. СК РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело. Как сообщили в управляющей компании, эвакуационного выхода в мини-гостинице в Перми, где из-за прорыва трубы погибли пять человек, не было.