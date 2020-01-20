Минздрав уточнил число пострадавших при прорыве трубы в пермском мини-отеле

Пермь, 20 января. Шесть человек пострадали при прорыве трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми, трое из них отказались от госпитализации. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Специалисты осмотрели всех пострадавших, которые получили ожоги различной степени тяжести, в настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По данным министерства, одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, еще у двох врачи диагностировали состояние средней степени тяжести.

«Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», — проинформировали в Минздраве.

ЧП произошло в ночь на 20 января, погибли пять человек. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и криминалисты проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. СК РФ возбудил уголовное дело. Об этом пишет «Газета.ru».

Ранее было опубликовано видео с места прорыва трубы в пермском мини-отеле «Карамель». Отмечается, что он расположен на цокольном этаже жилого дома. В подвальном помещении не был предусмотрен запасной выход. В Минздраве позже сообщили, что один ребенок погиб при прорыве трубы.