Четыре человека погибли после прорыва трубы в пермском отеле

Пермь, 20 января. По меньшей мере четыре человека погибли, еще трое серьезно пострадали из-за лопнувшей трубы отопления в отеле. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Пермского края.

Инцидент произошел в ночь на 20 января в расположенном в цоколе здания в Индустриальном районе Перми отеле «Карамель». Погибли четыре человека, еще трое пострадавших госпитализированы с ожогами

На место трагедии выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. У отеля дежурят семь бригад скорой помощи и экстренные службы.