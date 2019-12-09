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В Перми задержали бывшего высокопоставленного чиновника по подозрению в мошенничестве

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В Перми задержали бывшего высокопоставленного чиновника по подозрению в мошенничестве

Пермь, 9 декабря. Бывший заместитель начальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по государственной противопожарной службе задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. Как пишут СМИ, речь идет об Андрее Ковтуне.

Согласно заявлению СК, подозреваемый «устроил» на работу в одну из пожарных частей Перми знакомого мужчину, который в действительности не ходил на работу, но получал зарплату. С мая 2013 по конец 2017 года «пожарному» начислялась не только зарплата, но и другие положенные выплаты, сумма которых превысила 790 тыс. рублей.

«В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Согласно Уголовному кодексу России, максимальное наказание, предусмотренное статьей, — до шести лет лишения свободы со штрафом.

По данным «Коммерсанта», следствие отрабатывают причастность Ковтуна к другим преступлениям.

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