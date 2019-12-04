Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Открывший стрельбу в Перми мужчина задержан

72
0 Оставить комментарий

Открывший стрельбу в Перми мужчина задержан

Пермь, 4 декабря. В Перми удалось задержать мужчину, открывшего сегодня стрельбу по стрельбу по прохожим. По данным Федерального агентства новостей, в настоящее время с злоумышленником работают сотрудники правопорядка.

В настоящее время стрелка допрашивают, причины произошедшего пока неизвестны, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Напомним, сегодня ночью в Перми вооруженный ружьем мужчина открыл стрельбу на улице, в результате инцидента погибла женщина. По предварительным данным, злоумышленник сперва расстрелял дверь квартиры, а после вышел во двор и открыл огонь по прохожим и машинам на перекрестке улиц Вильямса и Писарева.

В результате стрельбы погибла женщина. Сотрудник Росгвардии, присутствовавший на месте, получил ранение в ногу и был срочно госпитализирован.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров