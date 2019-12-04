Открывший стрельбу в Перми мужчина задержан

Пермь, 4 декабря. В Перми удалось задержать мужчину, открывшего сегодня стрельбу по стрельбу по прохожим. По данным Федерального агентства новостей, в настоящее время с злоумышленником работают сотрудники правопорядка.

В настоящее время стрелка допрашивают, причины произошедшего пока неизвестны, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Напомним, сегодня ночью в Перми вооруженный ружьем мужчина открыл стрельбу на улице, в результате инцидента погибла женщина. По предварительным данным, злоумышленник сперва расстрелял дверь квартиры, а после вышел во двор и открыл огонь по прохожим и машинам на перекрестке улиц Вильямса и Писарева.

В результате стрельбы погибла женщина. Сотрудник Росгвардии, присутствовавший на месте, получил ранение в ногу и был срочно госпитализирован.