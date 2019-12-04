Злоумышленник открыл стрельбу в Перми, погибла женщина

Пермь, 4 декабря. Вооруженный ружьем мужчина открыл стрельбу на улице, в результате инцидента погибла женщина.

По данным СМИ, сначала мужчина расстрелял дверь квартиры, после чего вышел из дома и открыл огонь по прохожим и машинам на перекрестке улиц Вильямса и Писарева.

В результате инцидента погибла оказавшаяся рядом со стрелком женщина. Ранение в ногу получил сотрудник Росгвардии, его доставили в больницу и прооперировали.

Стрелок задержан и доставлен в отдел полиции.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Ингушетии неизвестный ранил из травматического оружия троих занятых на реконструкции федеральной трассы рабочих и скрылся.