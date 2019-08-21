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Град размером с перепелиное яйцо выпал в Пермском крае

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Крупный град выпал в Пермском крае

Пермь, 21 августа. Град размером с перепелиное яйцо выпал в одной из деревень Пермского края. Как сообщает Центр Географических Информационных Систем Пермского национального исследовательского университета, размер выпавших льдинок составил более 3 сантиметров в диаметре.

Крупный град выпал в деревне Березник Пермского края. Метеорологи зафиксировали в этом регионе в этом регионе зафиксировали самый сильный ливень за нынешнее лето. Как передает РИА Новости, только за минувшие сутки выпало около 40 процентов месячной нормы осадков. Условия для интенсивных гроз и последующего града были созданы под влиянием воздушной массы с тропическими свойствами.

Известно, что диаметр выпавших льдинок составляет 3 сантиметра. Кроме того, очевидцы уверяют, что такой же град прошел в поселке Чернушка также в Пермском крае.

Отметим, что сейчас в этом регионе только за август выпало уже чуть больше двух месячных норм. Из-за непрекращающихся дождей в Перми продолжают затапливаться улицы. Администрация города сообщает, что коммунальные службы и подрядные организации должны в ближайшее время привести затопленные участки в порядок.

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