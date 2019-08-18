Водителя попавшего в ДТП автобуса задержали в Перми

Пермь, 18 августа. Пермская полиция взяла под стражу водителя автобуса, который врезался в стену здания. Как сообщает местная пресс-служба УМВД, мужчину также проверили на предмет опьянения в момент ДТП.

Полиция задержала 39-летнего водителя автобуса, который врезался в одно из зданий на окраине Перми. Известно, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали 32 человека и погибла одна женщина. Правоохранительные органы взяли под стражу мужчину в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Водителя также проверили на наличие алкоголя в крови с помощью алкотестера. Результаты показали, что мужчина был полностью трезв во время перевозки пассажиров. Сейчас полиция выясняет у него все обстоятельства происшествия.

Напомним, что вчера автобус с 50 пассажирами въехал в стену магазина в Перми. Предварительной причиной аварии называют техническую неисправность средства передвижения. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту ДТП.