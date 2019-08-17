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Следственный комитет начал проверку после смертельного ДТП с автобусом в Перми

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Следственный комитет начал проверку после смертельного ДТП с автобусом в Перми

Пермь, 17 августа. Следственный комитет начал доследственную проверку после смертельной аварии с автобусом, которая произошла в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Пермскому краю.

Инцидент с автобусом, который следовал по маршруту №53, произошел на Новогайвинской улице. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего врезался в бетонную стену здания.

На момент столкновения в автобусе находились почти 50 человек, один из них погиб. Также известно о 20 пострадавших, среди которых восемь детей.

На место происшествия для проведения осмотра выехали следователи следственного управления и следователи-криминалисты, передает РИА Новости. СК проведет проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Источник: РИА Новости
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