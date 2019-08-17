Появились подробности смертельного ДТП с участием автобуса в Перми

Пермь, 17 августа. Страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, произошло в Перми. Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в столб. В аварии также пострадали 20 человек, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Рейсовый автобус 53 маршрута врезался в стену здания на окраине Перми. ДТП случилось на улице Новогайвинской. На момент происшествия в салоне находились почти 50 человек. Известно, что пострадали 20 пассажиров, двое из которых – дети. Водитель оказался зажат в кабине в результате инцидента. По предварительным данным, погиб один человек.

В настоящее время прибывшие медицинские работники осматривают пострадавших, оказывают первую помощь и определяют степень тяжесть полученных травм. Также на место ДТП прибыло три машины МЧС с 72 членами бригады.

Отметим, что полиция выясняет все обстоятельства происшествия, а бригада скорой помощи госпитализирует пострадавших.