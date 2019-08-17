Житель Пермского края нашел скелет человека под дачным туалетом

Пермь, 17 августа. Житель поселка Сылва Пермского края снес дачный туалет и обнаружил под ним человеческий скелет. Как сообщается, останки мужчины находились там с 2012 года.

Владелец дачи в Пермском крае нашел под туалетом на своем участке скелет человека. После того, как мужчина по неосторожности снес унитаз и обнаружил там останки, он сразу вызвал полицию, которая начала расследование. Как сообщает РЕН ТВ, найденный скелет принадлежит мужчине, которого убили еще в 2012 году.

Следственный комитет по Первоуральску выяснил, что убийца отбывает наказание в колонии Невьянска за другое преступление. Виновный сознался, что убил своего друга и избавился от трупа, спрятав его под полом уличного туалета. Известно, что тогда фермеры выпивали и поссорились. В итоге, мужчина нанес несколько ударов ножом своему приятелю, от чего он скончался.

Отметим, что правоохранительные органы продолжают расследовать дело.