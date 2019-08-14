Пожилой мужчина перерезал тросы промышленных альпинистов в Перми

Пермь, 14 августа. Пермскому пенсионеру не понравился шум за окном его квартиры, и он решил перерезать тросы промышленных альпинистов. Как сообщается, работники не пострадали.

Пожилой житель Перми был не в восторге от шумных промышленных альпинистов, которые производили работы на фасаде многоэтажного жилого дома. Как передает РЕН ТВ, пенсионер в пьяном состоянии вначале требовал закончить работы, а после полученного отказа поднялся на крышу и срезал спасательные тросы альпинистов.

Одного из работников спас страховочный канат, который не дал мужчине упасть на землю после того, как он прилетел несколько этажей вниз. Второй альпинист смог удержаться на месте и помог своему коллеге подняться наверх. Оба не получили серьезных травм.

Отметим, что полиция задержала пьяного пенсионера. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Теперь его ждет судебное разбирательство по факту происшествия, которое приняли за покушение на убийство.