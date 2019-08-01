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Жительница Перми обнаружила питона в унитазе

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Жительница Перми обнаружила питона в унитазе

Пермь, 1 августа. Жительница Перми обнаружила питона в унитазе в собственной квартире. Женщина вызвала спасателей, которые извлекли живую змею, сообщает источник Федерального агентства новостей. Освобождение питона засняли на видео.

Инцидент произошел в квартире, расположенной в одном из домов по улице Чернышевского. На данный момент не установлено, является ли спасенный питон чьим-то домашним питомцем.

Ранее сообщалось о петербуржце, который обнаружил питона в ящике комода в собственной квартире. Он вызвал спасателей, которые доставили змею в приют для экзотических животных.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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