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Владелице пермского кафе пришлось удалить рекламу с «божественной шаурмой»

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Владелице пермского кафе пришлось удалить рекламу с «божественной шаурмой»

Пермь, 11 июля. Владелице одного из пермских кафе пришлось удалить из соцсетей рекламное фото, на котором была изображена девушка с «божественной шаурмой». 

Как сообщает телеканал «360», собственница кафе «Шаурма не за горами» Вероника Бурдина пошла на неоднозначный маркетинговый ход: в соцсети появилось изображение полуголой мученицы, которая держит «божественную шаурму». 

По словам Бурдиной, во многих пабликах она наталкивалась на выражения «божественный свиток», «божественная шаурма». В итоге возникла идея «создать интересный контент». Однако впоследствии его пришлось удалить, «чтобы никого больше не обидеть».

Реклама вызвала бурную реакцию у людей и возмутила представителей духовенства.

Секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка в интервью «URA.RU» назвал данную рекламу «безобразием» и пообещал подать заявление в полицию. По его словам, ему поступило множество звонков от людей, которые осуждают такой маркетинг.

Владелице пермского кафе пришлось удалить рекламу с «божественной шаурмой»

Ранее на российском рекламном рынке разразился скандал, причиной которого стала кампания фирмы Reebok, использовавшая неожиданный прием в попытке обратить внимание на ценности феминизма. 

Как сообщала «Газета.ру», рекламная кампания была направлена на то, чтобы показать женщин, занимающихся видами спорта, которые традиционно считаются мужскими. Однако лозунг «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» оскорбил и мужчин, и феминисток.

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