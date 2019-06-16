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Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Пермском крае

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Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Пермском крае

Пермь, 16 июня. Два легковых автомобиля столкнулись в Пермском крае, один человек погиб, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Днем 16 июня на 91-м километре трассы Кунгур — Соликамск произошло серьезное ДТП. Столкнулись Chery Amulet и Skoda Fabia. В результате аварии шесть человек получили травмы.

Пострадавших госпитализировали, один человек скончался на месте. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, выясняются обстоятельства ДТП. Ранее смертельная авария произошла в Воронежской области: при столкновении двух иномарок погибли пять человек.

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Автор: Ирина Селезнева
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