Пермский губернатор озвучил сумму за шкуру волка после жалоб в Instagram

Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил финансово стимулировать охотников за отстрел волков в регионе из-за роста популяции хищников. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей. Ранее он обсудил с охотпользователями Прикамья варианты ужесточения контроля над численностью животных.

«Безусловно, популяцию волков необходимо держать под контролем. До 2018 года в крае отмечался рост популяции. Это было заметно даже по количеству жалоб от жителей и в администрации районов, и мне в Instagram», — заявил Максим Решетников в интервью ФАН.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Пермского края, с 2018 года численность волков в регионе выросла на 56%. В качестве мер урегулирования ситуации руководство региона рассматривает возможность возврата к круглогодичной практике отлова и отстрела хищников, которая была отменена в Пермском крае в 2011 году. Она продумывает механизмы поощрения охотников на волков.

«Для этого поставили задачу муниципалитетам — рассмотреть возможность финансового стимулирования охотников. Этот механизм уже подтвердил свою эффективность в Березниках, где глава города предусмотрел вознаграждение в 15 тысяч рублей за одного добытого волка. В результате Березники являются лидером Прикамья по добытым волкам», — отметил губернатор.

По словам главы региона, Минприроды края ежегодно проводит мероприятия по регулированию численности волков, поэтому сейчас ситуация не является критической.

«На сегодняшний день угрозы для населения нет, ситуацию все контролирующие органы держат под контролем», — заверил корреспондента ФАН Максим Решетников.

Сегодня, по данным мониторинга охотничьих ресурсов 2019 года, популяция волков в Пермском крае составляет 520 особей. С начала этого года в регионе добыто 111 хищников — это в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Помимо вариантов финансового поощрения, министерство природных ресурсов и экологии края изучает вопрос выдачи лицензии на охоту на лося взамен пойманного волка.