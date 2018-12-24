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Жители Соликамска несут цвету к стихийному мемориалу жертвам пожара в шахте

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Жители Соликамска несут цвету к стихийному мемориалу жертвам пожара в шахте

Соликамск, 24 декабря. Жители Соликамска организовали стихийный мемориал возле управления ПАО «Уралкалий» жертвам пожара в шахте.

На улице Мира возле управления ПАО «Уралкалий»  организован стихийным мемориал в память о погибших в шахте. В понедельник, 24 декабря, жители и гости города несут к нему цветы.

Напомним, трагедия произошла в субботу на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО «Уралкалий». Из-за пожара шахта была задымлена. Из нее смогли выбраться восемь человек, девять человек погибли.

Ранее ФАН сообщало о том, что предварительная причина пожара на шахте в Соликамске — сварочные работы, не предусмотренные технологией,

 

Автор: Алексей Громов
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