Жители Соликамска несут цвету к стихийному мемориалу жертвам пожара в шахте

Соликамск, 24 декабря. Жители Соликамска организовали стихийный мемориал возле управления ПАО «Уралкалий» жертвам пожара в шахте.

На улице Мира возле управления ПАО «Уралкалий» организован стихийным мемориал в память о погибших в шахте. В понедельник, 24 декабря, жители и гости города несут к нему цветы.

Напомним, трагедия произошла в субботу на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО «Уралкалий». Из-за пожара шахта была задымлена. Из нее смогли выбраться восемь человек, девять человек погибли.

Ранее ФАН сообщало о том, что предварительная причина пожара на шахте в Соликамске — сварочные работы, не предусмотренные технологией,