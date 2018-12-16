Семь вагонов поезда сошли с рельсов в Пермском крае: ФАН публикует видео

Пермь, 16 декабря. Семь вагонов грузового поезда Агрыз — Красноуфимск сошли с рельсов в Куединском районе Пермского края. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП случилось около 21.25 на 1269 км дороги между станциями Рабак и Куеда.

По предварительной информации, вагоны были пустые, пострадавших нет. Причиной случившегося стало стало то, что стрела крана упала на вагоны.

ФАН публикует видео и фото с места ЧП.