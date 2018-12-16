Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Семь вагонов поезда сошли с рельсов в Пермском крае: ФАН публикует видео

33
0 Оставить комментарий

Семь вагонов поезда сошли с рельсов в Пермском крае: ФАН публикует видео

Пермь, 16 декабря. Семь вагонов грузового поезда Агрыз — Красноуфимск сошли с рельсов в Куединском районе Пермского края. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП случилось около 21.25 на 1269 км дороги между станциями Рабак и Куеда.

По предварительной информации, вагоны были пустые, пострадавших нет. Причиной случившегося стало стало то, что стрела крана упала на вагоны. 

ФАН публикует видео и фото с места ЧП.

Семь вагонов поезда сошли с рельсов в Пермском крае: ФАН публикует видео

Семь вагонов поезда сошли с рельсов в Пермском крае: ФАН публикует видео

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.