ВАЗ разорвало на части от удара со столбом в Перми, есть пострадавшие

Пермь, 9 декабря. Страшное ДТП произошло в Перми в районе Камской долины: авто влетело в столб, два человека пострадали.

Как передает ИА «Местное время», аварию зафиксировали в воскресенье, 9 декабря, около 05.00. По предварительным данным, Mercedes двигался со стороны Соснового бора и протаранил ВАЗ-2110, последнюю машину сильным ударом отбросило в столб. Отечественную легковушку разорвало на две части.

В салоне авто находились водитель и его пассажирка, их в тяжелом состоянии незамедлительно госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.