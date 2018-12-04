В Прикамье чиновники подарили спасшим детей в лесу охотникам педикюрные наборы

Пермь, 4 декабря. Власти Пермского края подарили охотникам из деревни Чуваки, которые спасли заблудившихся в лесу детей, педикюрные наборы, матрешек, шоколадки, блокноты, ручки и керамические подставки, сообщили СМИ.

Зампредседателя экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Молодежном парламенте Госдумы РФ, политолог Павел Рыжевский, комментируя инцидент, заявил, что в этом виден элемент «наплевательства», ведь люди даже не удосужились посмотреть, что находится внутри подарка.

«Ладно блокнот. Можно как-то еще использовать. Но педикюрные щипцы — просто возмутительно. И оскорбительно. Может, в Европе поняли бы. Но это больше выглядит как издевка или как шутка», — приводит «Царьград» слова эксперта.

Замглавы администрации Пермского края Николай Коцофан опровергнул появившуюся ранее в ряде СМИ информацию. Он в беседе с телеканалом «360» подчеркнул, что охотникам дали денежные премии, а педикюрные наборы не дарили.

Как сообщила «Свободная пресса», представитель пермского правительства сообщил, что сейчас выясняют, кто наполнял «подарочные» наборы.

Напомним, женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже двух мальчиков, которым было 13 и 10 лет. По ее словам, они были на бывшей базе недалеко от деревни Бабичево, дети ушли гулять и не вернулись.