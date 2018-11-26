Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Пермском крае в лесу потерялись дети

49
0 Оставить комментарий

В Пермском крае в лесу потерялись дети

Пермь, 26 ноября. В лесу в пригороде столицы Пермского края потерялись два мальчика в возрасте 10 и 13 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, подростки пропали накануне в Култаевском сельском поселении в окрестностях бывшей военной части «Бабичево». 

На месте предполагаемого места пропажи мальчиков в настоящий момент работают сотрудники спасательного ведомства и полицейские. Кроме того активную помощь в поисках оказывают волонтеры.

«Группа готова запустить в районе поисков беспилотный летательный аппарат. Однако в связи со снегопадом пока поднять в воздух квадрокоптер не представляется возможным», — также сообщили в региональном МЧС.

Добавим, что в Перми и пригороде сегодня ночью температура опускалась до -6 градусов, дул ветер южных направлений – до двух метров в секунду.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.