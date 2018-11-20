В крупном пожаре в Пермском крае погибли шесть человек

Пермь, 20 ноября. В городе Чусовой Пермского края в результате пожара в жилом доме на улице Новостроящей погибло шесть человек, сообщает источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, из них трое – женщины, двое мужчин и 1,5-годовалый ребенок.

Погибли Елена С. 1988 года рождения, Вячеслав С. 2017 года рождения, Константин Д. 1982 года рождения, Галина Б. 1957 года рождения, Елена Ш. и Алексей Ш.

Ранее два человека погибли при пожаре в трехкомнатной квартире в Дмитрове. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Московской области: загорелась квартира в жилом доме, погибли два человека.В Дмитрове на улице Советская произошел пожар в трехкомнатной квартире, которая расположена на восьмом этаже. По предварительным данным, два человека получили смертельные травмы.