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Пропавшую по дороге в школу 13-летнюю девочку разыскивают в Пермском крае

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Пропавшую по дороге в школу 13-летнюю девочку разыскивают в Пермском крае

Пермь, 18 ноября. Волонтеры разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю девочку в Пермском крае, пишет региональное издание progorod59.ru со ссылкой на знакомых школьницы.

По словам подруг пропавшей, 13-летняя девочка проживает в Лысьве, она без вести пропала в минувшую субботу, 17 ноября. К настоящему моменту нет никакой информации о ее месторасположении. Утром она ушла в школу, однако ее там не видели.

В день пропажи на ней были драповое черное пальто, бежевый палантин в клетку, синие спортивные брюки и ботинки серого цвета.

Автор: Алексей Громов
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