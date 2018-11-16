В Перми молодой альфонс сжег в поле пожилую бизнес-леди

Пермь, 16 ноября. После неудачной попытки ограбления 28-летний житель Перми убил 70-летнюю бизнес-леди, а также сжег ее тело. Как рассказали в правоохранительных органах, до убийства злоумышленник украл со счетов предпринимательницы около полутора миллионов рублей.

Издание «В-курсе.ру» пишет, что мужчина ухаживал за пожилой женщиной. Он остался у нее на ночь и нашел в квартире сейф. Чтобы украсть деньги, он, предположительно, сделал дубликат ключей и назначил день ограбления. По данным СМИ, попытка сорвалась. Женщина сказала, что уедет по делам, однако, когда злоумышленник вместе с напарником проникли в квартиру, находилась в квартире.

По предварительным данным, мужчины убили бизнес-леди, а затем вывезли в большой сумке ее тело в поле, где труп сожгли. Когда близкие начали искать родственницу, они сразу заподозрили ее 28-летнего любовника. Он был задержан и во всем сознался.