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Происшествия

Audi на большой скорости насмерть сбила трех мужчин в Пермском крае

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Audi на большой скорости насмерть сбила трех мужчин в Пермском крае

Пермь, 15 ноября. В городе Усолье Пермского края произошло крупное дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Свободы и 8 Марта, передает источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по предварительной информации, в четверг около 02.00 по местному времени (в Москве в это время была полночь) водитель автомобиля Audi на большой скорости совершил наезд на трех пешеходов-мужчин.

Audi на большой скорости насмерть сбила трех мужчин в Пермском крае

Источник рассказал, что все они погибли. Очевидцы уточнили, что сначала водитель уехал с места, но затем вернулся, сейчас взят под стражу. Другие подробности аварии не сообщаются. 

На месте трагедии работает полиция. 

Audi на большой скорости насмерть сбила трех мужчин в Пермском крае

Автор: Алия Садыкова
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