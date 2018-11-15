Audi на большой скорости насмерть сбила трех мужчин в Пермском крае

Пермь, 15 ноября. В городе Усолье Пермского края произошло крупное дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Свободы и 8 Марта, передает источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по предварительной информации, в четверг около 02.00 по местному времени (в Москве в это время была полночь) водитель автомобиля Audi на большой скорости совершил наезд на трех пешеходов-мужчин.

Источник рассказал, что все они погибли. Очевидцы уточнили, что сначала водитель уехал с места, но затем вернулся, сейчас взят под стражу. Другие подробности аварии не сообщаются.

На месте трагедии работает полиция.