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Страус напал на сотрудника Пермского зоопарка
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    Страус напал на сотрудника Пермского зоопарка

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    Страус напал на сотрудника Пермского зоопарка

    Пермь, 13 августа. В Пермском зоопарке на убиравшего вольер работника набросился страус. Главный ветеринарный врач зоопарк рассказал, что сотрудник не соблюдал инструкцию и нарушил технику безопасности.

    По словам врача, работник не должен был входить в вольер один. Согласно правилам, в вольер со страусами должны входить два работника зоопарка, при этом у одного из них должен быть щит, который превышает рост страуса. Если иметь при себе щит, то птица не станет нападать.

    Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения птицы на работника. Страус набросился на мужчину, начал топать его ногами и бросать из стороны в сторону. Вес страуса превышает 120 килограммов.

    По предварительной информации, мужчина отделался незначительными царапинами и от госпитализации отказался. Сотруднику будет объявлен выговор.

    Автор: Софья Куликова
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