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Пропустившего любовницу через мясорубку жителя Пермского края арестовали
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    Пропустившего любовницу через мясорубку жителя Пермского края арестовали

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    Пропустившего любовницу через мясорубку жителя Пермского края арестовали

    Пермь, 7 августа. 36-летнего жителя города Губаха Пермского края арестовали почти на два месяца в рамках дела об убийстве 25-летней девушки, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Житель Губахи признался, что после ссоры с любовницей убил ее, а затем пропустил тело девушки через мясорубку, а кости выкинул в реку. Заседание по делу против него проходило в закрытом режиме. Суд постановил арестовать «мясника» на 1 месяц и 28 дней.

    Пропустившего любовницу через мясорубку жителя Пермского края арестовали

    Девушка пропала 22 июля. Все это время в городе проводилась поисковая операция. Мужчина утверждал, что высадил ее в Перми и больше не видел, однако 5 августа он признался в совершении жестокого убийства.

    Автор: Катерина Иванова
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