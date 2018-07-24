В пермском зоопарке появился самец альпака, названный в честь Акинфеева Игорьком

Пермь, 24 июля. Сотрудники пермского зоопарка назвали родившегося в июле самца альпака Игорьком в честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева.

Об этом рассказала ученый секретарь зверинца Елена Бурдина. По словам сотрудника зоопарка, животное необычного шоколадного окраса появилось на свет 5 июля. Родителями стали самец Эдмундо и самка Эсмеральда.

Как пишет РИА Новости, Игорек сейчас активно набирает вес, питаясь материнским молоком, несмотря на то, что изначально у него были проблемы со здоровьем. Самец альпака родился с физическими недостатками, ему провели операцию.

Бурдина уточнила, что его назвали в честь вратаря национальной сборной по футболу Игоря Акинфеева. Напомним, чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля. Российская сборная дошла до четвертьфинала и уступила команде из Хорватии.