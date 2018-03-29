Семья погибла от отравления угарным газом в Пермском крае

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Пермь, 29 марта. Трагедия произошла в Пермском крае: в одной из квартир города Кизел произошла утечка угарного газа. Как сообщили в краевом следственном управлении Следственного комитета РФ, жертвами инцидента стали двое мужчин и женщина.

В сообщении следкома сказано, что тела пожилой женщины, ее супруга и их 50-летнего сына, инвалида третьей группы были обнаружены в дневное время в своей квартире.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что двухмесячный ребенок был госпитализирован после пожара в многоэтажке на Коломяжском проспекте в Петербурге. Как сообщили в администрации Приморского района, младенец отравился дымом.

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