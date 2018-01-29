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Общество
Жителей Перми ждет резкое потепление к концу недели
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    Жителей Перми ждет резкое потепление к концу недели

    10:27  29 Января 2018  /обновлено: 10:27  29 Января 2018
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    Жителей Перми ждет резкое потепление к концу недели

    Пермь, 29 января. Синоптики отметили, что резкое потепление ожидается в Перми к концу недели. Однако, первая половина недели будет морозной.

    Ждать потепление придется недолго. Синоптики отметили, в пятницу, 2 февраля, будет значительно теплее. В выходные температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти. Стоит отметить, что синоптики прогнозируют в северных и западных районах Пермского края сильные снегопады в этот период.

    Самым холодным днем будет первый день февраля, сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ. Ночью температура воздуха будет составлять от минус 18 до минус 23. Такая же холодная ночь будет и на 2 февраля — минимальная температура минус 20.

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    Автор: Дарья Смолина
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