Жителей Перми ждет резкое потепление к концу недели

Пермь, 29 января. Синоптики отметили, что резкое потепление ожидается в Перми к концу недели. Однако, первая половина недели будет морозной.

Ждать потепление придется недолго. Синоптики отметили, в пятницу, 2 февраля, будет значительно теплее. В выходные температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти. Стоит отметить, что синоптики прогнозируют в северных и западных районах Пермского края сильные снегопады в этот период.

Самым холодным днем будет первый день февраля, сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ. Ночью температура воздуха будет составлять от минус 18 до минус 23. Такая же холодная ночь будет и на 2 февраля — минимальная температура минус 20.