Житель Перми покинул проект «Русский ниндзя»

Пермь, 28 января. Житель Перми Виктор Мусихин, который принимал участие в шоу «Русский ниндзя», покинул проект.

Первый этап финала «Русского ниндзя» закончился для Виктора Мусихина. Он хорошо прошел полосу, которая включала в себя девять препятствий, однако в самом конце зацепил воду. А это означает — дисквалификация.

«Более того, я перепрыгивал самые большие расстояния и именно там, еще тогда, стоя над обрывом, я настраивался на максимум, учился преодолевать волнение, оценивал расстояние и свои возможности, рисковал, а после пожинал плоды в виде радости от того, что сделал невероятное, адреналин зашкаливал, и я чувствовал, что живу», — приводит «59.ru» слова Виктора Мусихина.

Виктор Мусихин — инструктор по военно-прикладному спорту. Он является абсолютным чемпионом Вооруженных сил России по скалолазанию.