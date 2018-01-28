Цифровое образование и криптоэкономику обсудят на конгрессе в Перми

Пермь, 28 января. Шестой пермский экономический конгресс пройдет 8 февраля этого года. Участники мероприятия обсудят цифровое образование, криптовалюту и новую экономику.

Темой конгресса стал «Пермский край: новые вызовы, новое время». По словам декана экономического факультета, профессора Татьяны Миролюбовой, на конгрессе будут обсуждать не только региональные темы, но и самые актуальные вопросы развития экономики России. Об этом сообщается на сайте конгресса.

Организатором конгресса стал экономический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета. Также в этом году в качестве соорганизатора выступило министерство информационного развития и связи Пермского края.