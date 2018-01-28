Международная выставка собак проходит в Перми

Пермь, 28 января. Международная выставка собака всех пород «Огни Прикамья — 2018» открылась на «Пермской ярмарке». Эксперты выберут лучших питомцев каждого класса.

Посетители выставки смогут увидеть редких и дорогих собак. Например, итальянского брака, веймарнера, комондора, сообщают региональные СМИ. Кроме этого в перерывах между соревнованиями будут проходить танцы с собаками, костюмированные ринги.

По словам организаторов, на выставке будет представлен английский мастиф, которого считают легендой в мире собаководства. Эта собака является одной из самых больших догов в мире.

Собаководы из 40 городов России и зарубежных стран принимают участие в выставке. В этом году оценивать животных будут судьи из Италии, Испании, Кипра, Молдовы, Швеции и Великобритании.