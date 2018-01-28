Жительница Перми завоевала титул «Мисс бикини мира»

Пермь, 28 января. Жительница Перми Дарья Хохлова вошла в топ-15 самых красивых девушек на международном конкурсе красоты «Мисс туризм мира». Она также получила титул «Мисс бикини мира».

«Спасибо вам, дорогие мои, спасибо огромное за эту поддержку», — приводит «АиФ» слова пермячки Дарьи Хохловой.

По словам Дарьи Хохловой, участие на международном конкурсе стало для нее неожиданностью. Она отметила, что ее жизнь изменилась за четыре дня — она собрала чемоданы и отправилась на мировой конкурс. Как стало известно, для пермячки это первый опыт участия в международных конкурсах красоты.

Финал международного конкурса красоты «Мисс туризм мира» состоялся в Малайзии в субботу, 27 января.