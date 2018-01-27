Сильные снегопады ожидаются в Пермском крае в выходные
Пермь, 27 января. Синоптики Пермского края предупреждают местных жителей о снеге и метели в ближайшие выходные.
Как сообщает местные издания со ссылкой на данные ГИС-центра ПГНИУ, в субботу и воскресенье на южной территории региона ожидается переменная облачность без осадков. В свою очередь, на севере прогнозируются снегопад и сильный ветер, порывы которого будут достигать от 11 до 13 метров в секунду. Синоптики отмечают, что в течение двух суток может выпасть 20 миллиметров снега, что составляет практически 25 процентов месячной нормы.
«Погоду на Европейской территории России определяет противостояние мощного антициклона с центром над Казахстаном и глубокого циклона, который перемещается с Кольского полуострова на Баренцево море. Такой перепад атмосферного давления вызывает сильные ветра на обширной территории», — цитируют региональные источники слова представителя ГИС-центра.