Экс-министр спорта Прикамья стал замгендиректора ФК «Амкар»

Пермь, 26 января. Бывшего министра спорта Пермского края Павел Лях назначили на должность заместителя генерального директора по развитию.

Павел Лях вошел в руководство футбольного клуба «Амкар», отмечают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу клуба. Он занимается вопросами продвижения и популяризации «Амкара», развитием инфраструктуры и футбольной академии.

«Я работаю заместителем гендиректора по развитию. Это пока все, что могу сказать», — отметил Павел Лях.

Напомним, сборная Марокко по футболу во время чемпионата мира в 2018 году будет тренироваться на воронежском стадионе.