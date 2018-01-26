Новый аэровокзал появится в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС

Пермь, 26 января. Проект реконструкции челябинского аэропорта сформирован и находится на экспертизе.

Подрядчика для строительства аэровокзала планируют определить до конца весны текущего года, после чего будет проведена реконструкция аэропорта, площадь которого составит 16 300 квадратных метров, отметил генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков на встрече в «Большой редакции». К 2020 году, к саммитам ШОС и БРИКС, обновленный аэропорт будет принимать два с половиной миллионов пассажиров в год.

«Когда запустим новый терминал, то сможем соответствовать самым высоким стандартам качества по сервису. После реконструкции ожидается увеличение предложений о международных перелетах в страны Европы и уверен, что из Челябинска можно будет летать в большее число российских городов», — цитируют региональные издания Конькова.

Отметим, президент России Владимир Путин во время личной встречи обсудил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.