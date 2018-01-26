Размер пенсии для чиновников ограничили в Прикамье

Пермь, 26 января. Законодательное собрание Пермского края ограничило максимальный размер пенсии чиновников.

Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил с инициативой об ограничении максимального уровня пенсии за выслугу лет государственным и муниципальным служащим. Поправки в региональный закон вступят в силу 1 апреля 2018 года в соответствии с изменениями, которые приняты депутатами Заксобрания в четверг, 25 января.

В соответствии с документом, для высшей группы пенсия не будет превышать семикратного размера минимального оклада, для ведущей группы максимальный размер пенсии за выслугу лет соответствует шестикратному размеру минимального должностного оклада по младшей должности гражданской службы. На сегодняшний день эта сумма составляет 5 тысяч 265 рублей.